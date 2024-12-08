Bir haftalık denetimlerde 454 bin 24 araca/sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri 28 Kasım-5 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 803 bin 527 aracı denetledi, toplam 454 bin 24 araca/sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftalık trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 28 Kasım-5 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 803 bin 527 aracın denetlendiğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 131 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 100 bin 405, emniyet kemeri kullanmayan 21 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 580 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 163 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 454 bin 24 araca/sürücüye işlem yapıldı."

"Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor"

Araç periyodik muayenesinin güvenli bir sürüş için vazgeçilmez olduğunu aktaran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Araçların periyodik muayene denetimleri ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 1 milyon 57 bin 284 adet işlem yapıldı. Araç periyodik muayenesi, yalnızca yasal zorunluluk değil, aynı zamanda güvenli sürüş için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Hem can hem de mal kaybını önlemek için lütfen araçlarımızın muayenesini zamanında yaptıralım. Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: AA