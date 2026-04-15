Bir lise öğrencisi okulda silahla yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde lise son sınıf öğrencisi, okulda tabanca ile yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği tespit edildi. Bunun üzerine okul yönetimi ve okul polisi tehlikeli bir durum oluşmadan öğrencideki silahı aldı. Silaha el konulurken öğrenci ise gözetim altına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öğrencinin okula ne amaçla silahı getirdiğinin henüz bilinmediği ve Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”