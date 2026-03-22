Çakmak gazı çeken 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bolu’ya bağlı bir köyde gece saatlerinde bir araç içerisinde çakmak gazı çektiği öne sürülen 5 arkadaştan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bolu'da Yaka köyü mevki Çele Caddesi üzerinde bir araç içerisinde, 5 arkadaş çakmak gaz tüpü ile gaz soludu. 16 yaşındaki M.M. gazdan etkilenerek fenalaştı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin çakmak gazı soluması neticesinde hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken  jandarma olay yeri inceleme ekipleri, araçta ve çevresinde detaylı çalışma yaptı.

MORGA KALDIRILDI

M.M.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip Yakabayat köyü Bulutlar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER