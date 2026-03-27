Ceza infaz kurumuna ait servis aracı devrildi: 16 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda Antalya-Burdur yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personeli taşıyan 07 C 4119 plakalı servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan midibüs içerisinde bulunan personel, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada ilk belirlemelere göre Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 16 personel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA