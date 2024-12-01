Çıldır Gölü’nün yüzeyi kısmen dondu

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü’nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.
Kars'ta hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün Arpaçay köyü sınırları içeresinde yer alan yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu. Yüzeyi yaklaşık 4 santim kalınlığında buzla kaplanan göle ziyaretçiler de gelmeye başladı.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan gölde atlı kızak işleten yapan Aziz Taşdemir (41), buz tabakasının atları taşıyacak seviyede olmaması nedeniyle müşterilere kıyıda hizmet verdiklerini söyledi. Kızakçılar, gölün donan bölümüne üzerinde büyük bir Türk bayrağının bulunduğu demiri dikerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tatil için İstanbul'dan gelen Can Aydoğmuş, "Bölgeyi çok beğendim. Çıldır Gölü bir deniz gibi. Buraya ilk defa geliyorum. Yüzeyi donan gölde yürümek muhteşem bir şey. Misafir olduğumuz bir köyde, köy kahvaltısı yaptık muhteşemdi. Burası gezilip, görülmesi gereken yerlerden birisi" diye konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”