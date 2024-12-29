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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güney Kore için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güney Kore için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklamada, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. " 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Güney Kore #Recep Tayyip Erdoğan #Uçak Kazası #Son Dakika

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