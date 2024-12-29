Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güney Kore için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklamada, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. "
Kaynak: Haber Merkezi