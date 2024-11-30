Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Basına kapalı ziyarette Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'den bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i kabul etti.
Kaynak: AA
Basına kapalı ziyarette Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'den bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i kabul etti.
Kaynak: AA
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