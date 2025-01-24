Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki tüm konutlar yıl sonu teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yıl bitmeden deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız konutlarına kavuşacak. İş yerini açmayan tel bir depremzede kalmayacak“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde konuştu.

"6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya devam ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya'da devlet ve millet dayanışmasının en somut örneklerinden birini sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni konutların hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine devam etti:

"Yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Yeni konutlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 201 bininci anahtarı teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Her bir kardeşimizin hanesinde sağlıkla, huzurla oturmasını rabbimden niyaz ediyorum. Geçtiğimiz kasım ayında 155 bininci anahtarı teslim etmiştik. 2024 sonunda konutların yüzde 45'ini tamamladık. Bu yuvalarımızın her biri yeniden daha güçlü Anadolu inancımızın işaretidir. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilde 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş oluyoruz."

"Yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız"

2024 yılı itibarıyla konutların yüzde 45'inin tamamlandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl bitmeden deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız konutlarına kavuşacak. 2025 yılı sonunda deprem bölgemizde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İş yerini açmayan tel bir depremzede kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı hale getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yol medeniyettir"

Bugün deprem konutlarının yanında Malatya için önemli bir ulaştırma projesinin de açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya Çevreyolu'muzun yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 3 etap olarak projelendirdiğimiz projenin ikinci kısmını bugün hizmete açıyoruz. Çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça hizmetinize sunacağız. Yol medeniyettir, ev saadettir unutmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi