Ankara’da su çilesi: Vatandaşlar karda kışta kaynak suyu kuyruğunda!
Ankara Sincan’da iki gündür süren su kesintisi, ilçe sakinlerini mağdur etti. Suların akmaması nedeniyle evlerinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, ellerinde bidonlarla kaynak suyu çeşmelerine akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.
Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen Sincan'daki vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.
"Karda Kışta Perişan Olduk"
Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlardan Aslan İpek, suların dün geceden bu yana kesik olduğunu belirterek, "Haber vermiyorlar, karda kışta perişan oluyoruz. İnsani ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Çok mağduruz, suların bir an önce gelmesini istiyoruz." dedi.
Su alabilmek için uzun süre sırada beklediğini anlatan İpek, çoğu vatandaşın sıradan dolayı başka çeşmelere gittiğini söyledi.
"3 Saattir Sıra Bekliyoruz"
Çoşkun Kıyak da suların iki gündür kesik olduğunu ifade ederek, "Sabah işe gideceğiz, çocuklar okula gidecek, sular kesik. Sözde erken çıktık ama 3 saattir su sırası bekliyoruz. Sincan'da su sıkıntısı bayağıdır var. Bugün tenha ama buranın doluluğu bitmiyor. İnsanların izinli olduğu günler gelseniz, hep dolu." dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”