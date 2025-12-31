Şeyma Subaşı hakkında karar verildi: Havalimanında gözaltına alınmıştı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Adli Tıp'ta Örnekler Alındı, Savcılığa Sevk Edildi
Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Subaşı orada işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Mahkemeden "Yurt Dışı Yasağı" Kararı
Savcılığa ifade veren Subaşı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
