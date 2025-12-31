GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Şeyma Subaşı hakkında karar verildi: Havalimanında gözaltına alınmıştı!

Şeyma Subaşı hakkında karar verildi: Havalimanında gözaltına alınmıştı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında ABD dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Şeyma Subaşı, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp'ta Örnekler Alındı, Savcılığa Sevk Edildi

Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Subaşı orada işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Mahkemeden "Yurt Dışı Yasağı" Kararı

Savcılığa ifade veren Subaşı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

