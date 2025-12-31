GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Turizmde yeni dönem: Belgesiz konut ve otel ilanlarına “24 Saat“ mühleti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgesiz konaklama işletmeleri ve izin belgesi olmayan “kısa süreli kiralık konutlar“ için ağır yaptırımlar getiren tebliği Resmi Gazete’de yayımladı. Artık her ilanda belge numarası zorunlu olacak, kurallara uymayan ilanlar 24 saat içinde kaldırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre, belgesiz konaklama işletmeleri ile izin belgesi olmadan kısa süreli kiralamaya konu edilen konutların elektronik ortamda ilan verilerek tanıtımı, pazarlaması ve satışının yapılması yasaklandı.

"Belgesiz Konaklama İşletmeleri ile İzin Belgesi Olmadan Kısa Süreli Kiralamaya Konu Edilen Konutların Elektronik Ortamda Tanıtım, Pazarlama ve Satışının Yapılmasına Yönelik Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞLETMENİN BELGE NUMARASI İLANDA BELLİ OLACAK

Seyahat acenteleri dahil, konaklama işletmelerinin ve turizm amaçlı konutların elektronik ticaretine ve tanıtımına ilişkin ilan verilmesi aşamasında, işletmelerin belge numaralarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın veri tabanı üzerinden doğrulanması ve bu belge numaralarına ilanda kolaylıkla görülebilecek şekilde yer verilmesi zorunlu kılındı.

BELGESİZ İLANLARDA DENETİM VE CEZA SÜRECİ GENİŞLİYOR

İçeriği kaldırması için uyarılan, ancak 24 saat içinde ilanı yayından kaldırmayan elektronik ortam işletmecileri ve aracı hizmet sağlayıcıları da yine ilgili kanun hükümlerine göre yaptırımlara tabi tutulacak. 

SEYAHAT ACENTELERİNE YASAK

Seyahat acentelerinin, belgesiz konaklama tesisleri ile izin belgesi olmayan konutların pazarlama ve satışına aracılık etmesi de yasaklandı. Aksi durumun tespiti halinde, Bakanlıkça 1618 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

İdari yaptırım uygulanacak kişi ya da işletmelerin tespit edilemediği durumlarda, ilgili valilikler koordinasyonunda belediye ve kolluk birimleri tarafından yerinde inceleme yapılacak.

Yaptırımlar, belgesiz işletmenin bulunduğu yerdeki mülki idare amiri tarafından belirlenerek uygulanacak ve sonuç vergi dairesine bildirilecek.

Kaynak: AA

