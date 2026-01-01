GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

2010'da verdiği bir röportajında, Lady Gaga burada olsaydı gagalanırdı diyen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl'lik soru

Güncelleme Tarihi:

2010’da verdiği bir röportajında, Lady Gaga burada olsaydı gagalanırdı diyen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Ünlü isimlerin medya röportajlarındaki ilginç ve dikkat çekici sözleri, magazin ve popüler kültür haberlerinde sıkça yer alır. 2010'da yapılan bir röportajda öne çıkan bu söz de bunlardan biridir.

2010'da verdiği bir röportajında, "Lady Gaga burada olsaydı gagalanırdı” diyen hangisidir?

Cevap: Ajda Pekkan

Kaynak: Haber Merkezi

Yorumlar
    Elif
    11 dakika önce

    Yıldız tilbe

    Efe erol
    10 dakika önce

    Ajda pekkan

    Efe erol
    10 dakika önce

    C şıkkı Ajda Pekkan

    Elalala
    9 dakika önce

    Ajda pekkan

    Erkan ergin
    9 dakika önce

    kibariye

    DAF
    7 dakika önce

    Kibariye

    Mame
    7 dakika önce

    Seda sayan

