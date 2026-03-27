Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturasını tüm insanlık ödüyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor. Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz“ dedi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.

Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'de yatırımı bulunan çok uluslu şirketlerin küresel CEO'ları, uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve dev fon yöneticileri katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada hem sizlerin Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinizi dinlemek hem de şirketlerinizin gelecek vizyonunda ülkemizi nasıl konumlandıracağını anlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

SAVAŞIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ TÜM DÜNYA HİSSEDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malumunuz son yıllarda küresel ekonomi, salgın sonrası toparlanma süreci, yeşil ve dijital dönüşüm, artan ticaret gerilimleri ile jeopolitik gelişmelerle şekillenen bir gündemin içinde sürükleniyor.

Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor.

Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALAR SONA ERMEZSE ÖDENECEK FATURA DA KABARACAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu bir gerçek ki çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura da kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak, hatta farklı kıtalarda yer alan ülkeler, anlaşıldığı kadarıyla enerji boyutuyla daha çok etkilenecektir.

Küresel risk analizleri uluslararası sistemde daha rekabetçi ve daha kırılgan bir döneme girildiğini ortaya koymaktadır. Bu yeni dönemde global ekonomik düzen birçok cepheden tehdide maruz kalmaktadır. Enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinin aşınması, uluslararası ticaret rejiminin erozyona uğraması ve korumacı politikalar kırılganlıkları artırmakta, tüm bu gelişmeler istikrarlı ekonomilerin sayısını azaltmaktadır" dedi. 

Kaynak: DHA

