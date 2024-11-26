Devlet Bahçeli: Terörle hiçbir yere varılamaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Siyasi istikrar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile taçlanmıştır“ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Muzaffer olduğu kadar nice haksızlığa uğramış soylu medeniyetin varisleri olarak milli ülkülerimizi müdafaa kararlılığımız aksamamalıdır. En küçük ayrıntı devasa badirelere neden olacaktır. Kudretli olduğumuz dönemlerde ayağımızın altına halı gibi serilen kıtaların, yorgun ve zayıf düştüğümüzde nasıl da iki ucu keskin bıçağa dönüştüğü iyi bilinmekte. Hayat boşluk kaldırmaz tarih ise zafiyet kabul etmez.

Hayat boşluk kaldırmaz. Tarih zafiyet kabul etmez. Devamlı tetikte olmaktan başka her seçeneğin maliyeti çok kabarıktır. Türkiyemiz çok şükür sistem sorununu çözmüş, siyasi istikrar Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile taçlanmıştır.

Türkiyemizin, enine boyuna hazırlık yapması, sadece güvenlik önlemi alması değil aynı zamanda bir var oluş meselesidir. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma çatışmaları gözümüze çarpmaktadır. İşin özünde kurallara dayalı uluslararası sistem iflas bayrağını çekmiş durumdadır. Askeri ve siyasi basınçtaki yükselik patlama derecesine dayanmıştır. Küresel sistem hasar almıştır. Demokrasi ve hukuk ihlalleri, eşit ve egemen devletler arasındaki buzlanma, en kötü senaryoları taşımıştır. Genişleyen huzursuzluk sarmalı dünyayı kasıp kavuruyor.

"Terörsüz bir türkiye huzurlu ve güvenli bir Türkiye demektir. Terörle hiçbir yere varılamaz. El ele verip gönüllerimizi birbiriyle yoğurarak terörü ve bölücülüğü gündemimizden tamamen çıkarmalıyız.Kandil'de veya Trükiye düşmanlarının mahseninde demlenip Türkiye'yi devirmek isteyenler bir karar eşiğindedir. Bölücü terörün mü demisiniz? Yoksa kader ortaklığının ve bin yıllık kardeşliğin demi mi olacaksınız? Terörü lanetleyecek misiniz? Yoksa sırtınızı yaslamaya devam mı edecesiniz? MHP, her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli grup toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüzyüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla yeniliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi