Devletin zirvesinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

Devlet erkanı ve siyasiler, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki eğitim faaliyetleri sırasında düşen helikopterde şehit olan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve Katarlı askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada şehit olan TSK'nın kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kurtulmuş, "Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında, şehit TSK mensubu ve ASELSAN teknisyenlerine Allah'tan rahmet dileyerek, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

"Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şehit askere, 2 ASELSAN mensubu teknisyene ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine sabır dileyerek, aziz milletin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yayımladıkları mesajlarla kahraman Mehmetçiğe, iki ASELSAN teknisyenine ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına rahmet diledi. Bakan Gürlek, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Bakan Göktaş, "Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN teknisyenlerimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu 1 TSK, 2 ASELSAN ve 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olduğunu belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kaydetti.

"Acı kaybı derin bir üzüntüyle öğrendik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve ASELSAN'ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet, kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise Katar'da helikopter kazasında şehit olan personel için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Akyol, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 2 ASELSAN personeli teknisyenimiz ve kahraman Mehmetçik'imizin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mesajında şunları kaydetti;

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kaza kırımda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman askerimize ve ASELSAN'da görevli teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri personeli için de dost ve kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum. Mekânları cennet olsun.

Kaynak: Haber Merkezi