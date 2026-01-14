GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Dışişleri’nden Gazze açıklaması

- Güncelleme Tarihi:

Dışişleri’nden Gazze açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komitenin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komitenin Oluşumu'na ilişkin arabuluculardan ortak açıklama yapıldığını ifade etti.

Ortak açıklama şu şekilde:

"Arabulucular, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti, Başkanlığını Dr. Ali Abdel Hamid Shaath'ın deruhte edeceği Gazze Şeridi'nde istikrarın pekiştirilmesine ve insani durumun iyileştirilmesine yönelik çabalara katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirilen Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komitenin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

Arabulucular, Sayın Başkan Donald Trump tarafından açıklanan plan doğrultusunda, söz konusu komitenin teşkilinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının önünü açmasını, bu itibarla ateşkesin güçlendirilmesine ve yeni bir tırmanmanın önlenmesine katkı sağlamasını temenni etmektedir.

Arabulucular, sürdürülebilir bir barışa ulaşma ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uygun koşulları yaratmayı; kardeş Filistin halkının güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam arzularını karşılamayı teminen tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasına tam olarak bağlı kalması gereğini vurgulamaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi

