Dizi ve Film Sektöründe tekelleşme iddiası: Ayşe Barım ve Menajerlere soruşturma!

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım ve bazı oyuncu menajerleri hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sektördeki yapımcılar ve temsilciler, belli ajansların ve menajerlerin piyasaya hâkim olup, projelerdeki oyuncu seçimlerinde adaletsiz bir sistem yarattığını öne sürdü.

Şikayetler üzerine harekete geçen yetkililer, bu isimler hakkında iddiaların doğruluğunu araştırıyor.

Yapımcıların, menajerlik ajanslarının sektör üzerindeki etkisinin şeffaflaştırılmasını talep ettiği belirtiliyor. Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği ve soruşturma sonuçlarının sektörde önemli değişikliklere yol açabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi