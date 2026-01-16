GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı: 1’i ağır 4 yaralı
Ankara’da durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı. Otomobilin yoldan geçen 2 araca daha çarptığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümitköy Metro Durağı'nda N.K. kontrolündeki otomobil, durakta yolcu almak için durduğu sırada Y.A. kontrolündeki EGO otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan geçen 2 otomobile daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan N.K., itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu otomobilden çıkarıldı.

Kazada, N.K. ağır yaralanırken aynı otomobilde yolcu olarak bulunan yolcu ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, hastaneye sevk edilirken trafik bir süre kontrollü sağlandı. N.K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis ekibince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

