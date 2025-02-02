Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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