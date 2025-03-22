Ekrem İmamoğlu’nun aylık geliri şaşırttı

Terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Dün ilk ifadesini veren İmamoğlu’nun aylık gelir beyanı dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "İhaleye fesat karıştırma", "İrtikap" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün ifade verdi. İfadesinde suçlamaları reddeden İmamoğlu, aylık gelirini açıkladı.

İMAMOĞLU'NUN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

İki farklı dosya ile suçlanan ve sorgusu 3 saat 40 dakika süren İmamoğlu'nun 121 sayfa ifade verdiği belirlendi. İmamoğlu'nun emniyete verdiği ifadesinde "Suç işlemedim, etkin pişmanlık da istemiyorum. Tüm isnatları şiddetle reddediyorum" dediği kaydedildi.

Gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorularına "Mal bildiriminde bulundum" cevabını veren İBB Başkanı İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu belirtti.

Kaynak: AA