Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme. İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucu ünlü eski futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme. İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucu ünlü eski futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap