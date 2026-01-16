Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün düzenlenen operasyonla aralarında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 zanlı gözaltına alınmıştı. Karan, soruşturma kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün yapılan operasyonda ise 5 kişi gözaltına alındı.

23 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklandı.

Tutuklanan isimler Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah oldu.

Nazlıcan Taşkın'ın hastanede gözlem altında çıktıktan sonra sorgusu tamamlanacak.

9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

OKTAY KAYNARCA VE EMEL MÜFTÜOĞLU'NUN TESTLERİ NEGATİF

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen operasyonda Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı. Kaynarca ve Müftüoğlu adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin'in sonuçları negatif çıktı.

Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

15 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

2025 yılının son günlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişinin testleri dün tamamlanmıştı.

Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'nin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un sonuçları ise negatif çıktı.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel'in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'in de tutuklu isimler arasında. Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.

SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.

Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi