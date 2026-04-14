Fren yerine gaza bastı! Araç dükkana daldı

Tekirdağ Çorlu’da fren yerine gaza basan sürücü, aracıyla dikiş makinelerinin satıldığı dükkana girdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Namazgah Sokak üzerinde meydana geldi. Can Y., park halindeki aracını bulunduğu yerden çekmek isterken, iddiaya göre, fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Sürücü Can Y., direksiyon hakimiyetini kaybederken, araç hızla hareket ederek dikiş makinelerinin satıldığı işyerine daldı.
Kaza sonrası yaralanan sürücü Can Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 10 adet dikiş makinesi ve işyerinde bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Komşu esnaf: "Ben kaldırması için uyarmıştım"
Öte yandan, kaza mahallinde konuşan yan binadaki bir esnaf, "Ben aracın dükkan önüne çekilmesiyle beraber işlere engel olduğunu söyledim ve aracını kaldırmasını istedim. Birkaç dakika sonra araca bindi ve sonra talihsiz bir kaza yaşandı" diye konuştu.
