Okuldaki tüfekli saldırı sonrası öğretmenlerden Türkiye genelinde iş bırakma kararı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı sonrası Türk Eğitim-Sen, 15 Nisan'da Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararı aldı.

Okulda Silahlı Saldırı: 16 Yaralı

Siverek'te bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda öğretmen ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Sendikalardan Ortak Tepki

Başta Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olmak üzere birçok sendika saldırıyı kınadı. Ayrıca Türk Eğitim-Sen Konya 2 No'lu Şubesi de yaptığı açıklamada şiddeti lanetlediklerini duyurdu.

Türkiye Genelinde 1 Günlük İş Bırakma

Sendikalar, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Bu kapsamda eğitim çalışanları derslere girmeyecek ve iş yerlerinde hizmet durdurulacak. Aynı gün saat 13.00'te Siverek'te kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması düzenlenecek. Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak şubeler tarafından basın açıklamaları yapılacak.

