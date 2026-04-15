Gülistan Doku soruşturması: 13 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında farklı şehirlerde gözaltına alınıp Tunceli'ye getirilen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tunceli Barosundan şüphelilere avukat görevlendirilmesi hakkında açıklama
Tunceli Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ilişkin sürecin büyük bir hassasiyet ve ortak vicdani sorumluluk çerçevesinde yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için müdafi görevlendirilmesi hukuki bir zorunluluktur. Bu kapsamda, savcılık makamı tarafından baromuzdan avukat görevlendirilmesi talep edilmiş, konu Yönetim Kurulumuz tarafından yeniden ve titizlikle değerlendirilmiştir. Tunceli Barosu olarak önceliğimiz, adaletin tesis edilmesi ve hakikatin ortaya çıkarılmasıdır. Bu doğrultuda, Gülistan Doku'nun ailesinin yanında olduğumuzu ve sürece müdahil olarak hukuki destek sunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Öte yandan, soruşturmanın ilerleyebilmesi adına CMK kapsamında yapılacak görevlendirmelerde görev almak isteyen meslektaşlarımızın, kendilerini aktif hale getirmeleri mümkündür."

Kaynak: AA

