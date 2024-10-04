Hamas yetkilisi ANMEG’İ ziyaret etti

Hamas Yetkilisi Dr. Wail Ali ve beraberinde ki heyet Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'in ağırladığı Hamas Yetkilisi Dr. Wail Ali KONTV Ana Habere konuk oldu. Gazze'de 1 yılı bulan katliamı anlatan Ali, yaşananların soykırım olduğunu ifade etti.
Hamas Yetkilisi Ali, başkan Özer'e tüm yayın organlarında Gazze halkına verilen destek için teşekkür etti.
Başkan Ahmet Özer'de ziyaretten dolayı heyete teşekkür etti. Özer, tüm yayın kuruluşlarımızla Filistin'in yanında olmaya ve bu katliamı tüm dünyaya duyurmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi