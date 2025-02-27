Hayatını İslam Birliğine adayan lider: Necmettin Erbakan

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, 14 yıl önce bugün ebediyete intikal etti. ‘Milli Görüş’ adını verdiği bakış açısıyla siyasi mücadele veren Erbakan, politikacı, mühendis, akademisyen, STK yöneticisi, yazar ve düşünürdü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistemle yönetildiği dönemde 23'üncü Başbakanı olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ebediyete intikalinin 14'üncü yılında anılıyor.

Siyasi hayatı boyunca, dünya Müslümanlarını bir araya getirmek için yoğun bir çaba ortaya koyan Erbakan, İslam aleminin siyasi, teknolojik, kültürel ve para birliği idealini savundu.

Fikir babası olduğu D-8 oluşumuyla Türk ve Müslüman alemine "kurtuluş reçetesi" sunan Erbakan, dünyadaki Müslümanları tek çatı altında toplamayı hedefledi.

Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğdu. Babasının ağır ceza reisi olması dolayısıyla çocukluğu farklı şehirlerde geçen Erbakan, Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başladığı ilkokul eğitimini Trabzon'da tamamladı.

Erbakan, İstanbul Erkek Lisesi'ni 1943'te birincilikle tamamlamasının ardından, sınavsız geçiş hakkına rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sınavla girdi. Sınav sonucuna göre doğrudan ikinci sınıftan başlatılan Erbakan, 1948'de mezun olduğu üniversitenin Makine Fakültesi motorlar kürsüsünde asistanlık görevine başladı.

1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi'ne ilmi araştırmalar yapmak üzere gönderilmesi, Erbakan'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde, biri doktora olmak üzere üç tez hazırlayan Erbakan, bu tezleriyle Alman Ekonomi Bakanlığının dikkatini çekti.

Motorların daha az yakıt harcaması konusunda kendisinden istenilen raporu hazırlayan Erbakan, doçentlik tezini de "dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunun matematiksel izahı" üzerine hazırladı.

Kaynak: Haber Merkezi