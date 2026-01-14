Hayırsever İş İnsanı Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu Vefatının 11. Yılında dualarla anıldı

Selçuk Ecza deposu kurucusu, hayırsever iş insanı Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu vefatının 11.yılında kabri başında dualarla anıldı. Anma programına merhum Keleşoğlu'nun çok sayıda seveni katıldı.
Eğitim ve sağlık alanında yaptığı yatırımlarıyla tanınan hayırsever iş insanı Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu vefatının on birinci yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Merhum Keleşoğlu'nun anma programına Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, akademisyenler ve Keleşoğlu ailesinin çok sayıda seveni katıldı.
Keleşoğlu'nun musalla mezarlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilen anma programının ardından Selçuk Ecza deposunda yemek ikramı gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi