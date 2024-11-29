GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

İBB’nin yol çalışması çileye döndü

İBB’nin yol çalışması çileye döndü
Arnavutköy-Sultangazi yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan yol çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde yolu tek şeride düşürerek çalışma başlatınca bölgede trafik durma noktasına geldi.

Ambulanslar bile ilerlemekte güçlük çekti

Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu sürücülerin tepkisine yol açtı. Kimi vatandaşlar da otobüs ve minibüslerden inerek yola yaya devam etti.

Sürücülerin sık sık klakson çalarak protestoda bulunduğu yolda ambulansların bile ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve video paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Kaynak: AA

  • #İstanbul #İstanbul Büyükşehir Belediyesi #Sosyal Medya

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER