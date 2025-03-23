İstanbul Büyükşehir Belediyei’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye çalışanları hakkında kararlar açıklanıyor.İBB soruşturmasında kararlar açıklanıyor! İşte tutuklanan isimler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Terör ve yolsuzluk dosyası olarak ikiye ayrılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 isim tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MAHKEME KARARLARI AÇIKLAMA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 isim tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık ifadesi alınan şüphelilerin ardından mahkeme, kararlarını açıklamaya başladı.

MURAT ONGUN TUTUKLANDI

Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUNCAY YILMAZ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk ve örgütlü suç soruşturmaları kapsamında tutuklandı.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" gibi suçlamalar yöneltilen Yılmaz, CHP'ye ait İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde ortaya çıkan "para sayma" skandalına da karıştı.

Bu olayda, Fatih Keleş ile birlikte yüklü miktarda parayı taşıyıp saydığı görüntüler gündeme gelmiş, Yılmaz ifadesinde "Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum" diyerek dikkat çekmişti.

BUĞRA GÖKÇE TUTUKLANDI

Yolsuzluk ve terör soruşturmasında ve para sayma görüntülerinde adı geçen bir diğer isim olan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gökçe'nin yanı sıra, Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas hakkında da tutuklama kararı verildi.

TUTUKLANAN İSİMLER

Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen ve İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen iş insanı Ali Nuhoğlu hakkında da karar çıktı.

Mahkeme Nuhoğlu, İlbak Holding yöneticilerinden Ali İlbak, Ahmet Köksal ve Adem Tuncay'ın tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan diğer isimler ise şöyle:

Eyüp Subaşı

Kamil Timur Delibaş

Mete Sarıaltun

Alper Aydın

Serdal Taşkın

Serdar Öztürk

Mustafa Nihat Sütaş

Ahmet Çiçek

Yusuf İlbak

Servet Yıldırım

Serdar Haydanlı

SERBEST BIRAKILANLAR

İBB'den 2020 yılında 3 ihale aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan sanatçı Ercan Saatçi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

Gözaltında bulunan ve ifadesi tamamlanan Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın isimli şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan diğer isimler ise şöyle:

Birsen Şahin

Alperen Aydın

Bayram Taşkın

Cemal Ufuk

Canan Münüklü

Cemal Ufuk Karakaya

Vahit Doğan

Kaynak: Haber Merkezi