İBB soruşturmasında kararlar açıklanıyor! İşte tutuklanan isimler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Terör ve yolsuzluk dosyası olarak ikiye ayrılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 isim tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
MAHKEME KARARLARI AÇIKLAMA BAŞLADI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 isim tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık ifadesi alınan şüphelilerin ardından mahkeme, kararlarını açıklamaya başladı.
MURAT ONGUN TUTUKLANDI
Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUNCAY YILMAZ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk ve örgütlü suç soruşturmaları kapsamında tutuklandı.
"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" gibi suçlamalar yöneltilen Yılmaz, CHP'ye ait İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde ortaya çıkan "para sayma" skandalına da karıştı.
Bu olayda, Fatih Keleş ile birlikte yüklü miktarda parayı taşıyıp saydığı görüntüler gündeme gelmiş, Yılmaz ifadesinde "Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum" diyerek dikkat çekmişti.
BUĞRA GÖKÇE TUTUKLANDI
Yolsuzluk ve terör soruşturmasında ve para sayma görüntülerinde adı geçen bir diğer isim olan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gökçe'nin yanı sıra, Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas hakkında da tutuklama kararı verildi.
TUTUKLANAN İSİMLER
Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen ve İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen iş insanı Ali Nuhoğlu hakkında da karar çıktı.
Mahkeme Nuhoğlu, İlbak Holding yöneticilerinden Ali İlbak, Ahmet Köksal ve Adem Tuncay'ın tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanan diğer isimler ise şöyle:
Eyüp Subaşı
Kamil Timur Delibaş
Mete Sarıaltun
Alper Aydın
Serdal Taşkın
Serdar Öztürk
Mustafa Nihat Sütaş
Ahmet Çiçek
Yusuf İlbak
Servet Yıldırım
Serdar Haydanlı
SERBEST BIRAKILANLAR
İBB'den 2020 yılında 3 ihale aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan sanatçı Ercan Saatçi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.
Gözaltında bulunan ve ifadesi tamamlanan Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın isimli şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan diğer isimler ise şöyle:
Birsen Şahin
Alperen Aydın
Bayram Taşkın
Cemal Ufuk
Canan Münüklü
Cemal Ufuk Karakaya
Vahit Doğan
Kaynak: Haber Merkezi