İçişleri Bakanı Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Olay bireysel bir hadise terör saldırısı değil

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Tekin ve Sağlık Bakanı Memişoğlu bölgeye gitti. Bakan Çiftçi, okul saldırısının terör saldırısı olmadığını, bir öğrencinin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek , Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu silahlı saldırının ardından gelişmeleri takip etmek üzere Kahramanmaraş'a geldi. 

Bakan Çiftçi, Maraş Üniversite Hastanesi önünde okul saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çiftçi'nin açıklamaları:

"Olay 13.30 sularında meydana geldi. Sabahçı öğrencilerin dağılma vaktinde, 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşında bir öğrenci evden getirdiği silahlarla rastgele ateş açtı. 

Saldırıda 9 kişi öldü. Ölenlerden 1'i öğretmen 8'i öğrencidir. 3'ü ağır 6 yaralımız var vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Olayın duyulmasıyla beraber hemen olay yerine intikal ettik. Cumhurbaşkanımızıda anbean bilgilendirdik. 

Bu olay bireysel bir hadise, terör değil. Dün Şanlıurfa'da bugün de Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar bizi derinden üzdü. Olayın ardından Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yapıyor. Olayın tüm boyutuyla araştırıyoruz. Okullarda gerekli tedbirleri alıyoruz"

OKUL SALDIRISI NASIL OLDU? 

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşandı. Saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. 

Saldırgan sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli. Vali Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği belirtilirken Vali Ünlüer, saldırganın beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın, olayda kullandığı silahların babasına ait olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

