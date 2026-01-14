İHD İzmir Yöneticisi Ali Aydın yürüyüş yaparken saldırıya uğrayarak öldürüldü!
İzmir Çiğli ilçesinde, İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın’ın sabah yürüyüşü yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, failin tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.
İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Yöneticisi Avukat Ali Aydın, Çiğli'deki evinden yürüyüş için çıktıktan sonra öldürülmüş halde bulundu. Evinden sabah yürüyüşü için dışarı çıkan 68 yaşındaki Avukat Ali Aydın'dan ailesi bir süre sonra haber alamadı.
ÇIKTIĞI YÜRÜYÜŞTE SALDIRIYA UĞRADI
İhbar üzerine polis tarafından yapılan arama çalışmalarında Aydın'ın cansız bedeni bulundu. Aydın'ın saldırı sonucu öldüğü kaydedilirken saldırının sebebi henüz öğrenilemedi.
OLAYA İLİŞKİN BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Av. Aydın'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Olaya ilişkin açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü, olayın faili olarak 28 yaşındaki M.D.E. olduğu tespit edildiğini ve gözaltına alındığını duyurdu.
