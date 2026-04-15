İletişim Başkanı Duran: Kahramanmaraş’taki saldırı tüm boyutlarıyla inceleniyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kahramanmaraş’ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin “Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır.“ ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Duran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırı hadisesi hepimizi derinden üzmüştür. Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır.
Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerimiz sahada aktif şekilde görev yapmakta, sürecin her aşaması eş güdüm içerisinde yönetilmektedir. Bu tür olaylar karşısında toplumumuzun sağduyu ile hareket etmesi, paniğe kapılmaması büyük önem arz etmektedir.
Olayın doğrudan çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren bir boyutu bulunması nedeniyle, başta geleneksel ve dijital medya mecralarında olmak üzere, kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmelidir. Travmatik etkileri artırabilecek, korku ve kaygıyı derinleştirebilecek ifadelerden kaçınılması; çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin korunması açısından kritik bir sorumluluktur."
