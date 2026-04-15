İmamoğlu Suç Örgütü davasında 22. oturum

Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 22’nci oturumu tutuklu sanıkların savunmasıyla başladı. 92’si tutuklu 414 sanıklı davada şu ana kadar 31 tutuklu sanık savunmasını yaptı.

414 sanığa yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla açılan davanın 22'nci oturumu başladı.

Davada şu ana kadar 31 tutuklu sanık savunmasını tamamladı.

Dün yapılan oturumda eski KİPTAŞ A.Ş. Genel Müdürü, tutuklu sanık Ali Kurt savunmasını yaptı. Kurt hakkında 4 eylemden suç isnadı bulunuyor.

Bu hafta savunma yapanlar arasında İmamoğlu'nun seçim direktörü Necati Özkan da vardı. Özkan, iddianamede, örgüt lideri olarak gösterilen İmamoğlu'na bağlı "özel vasfı haiz üye" olarak yer alıyor.

Özkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde görevli yöneticiler ile belediyeden iş alan reklam şirketlerinin yetkilileri arasında yasa dışı iş bağlantıları kurduğu iddia ediliyor.

143 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen örgütün, kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

