İrşad Vakfı’ndan Tanzanya’ya yardım eli

İrşad Vakfı, mazlum coğrafyalarda binlerce dul, yetim, hasta ve muhtaç aileye yardım elini uzatıyor.
Bu kapsamda Tanzanya Darüsselamda yapımı tamamlanan İrşad Camii'nin açılışı gerçekleştirildi. Müslüman halkın namaz vakitlerinde tıklım tıklım doldurduğu cami hafızlık yapan öğrencilere de medrese eğitimi verecek.
Caminin yanı sıra bölgenin önemli derecede su ihtiyacını karşılayacak Hz. Hamza Su Kuyusu da faaliyete geçirildi.
Öte yandan Konya müftülüğünün destekleriyle yüze yakın yetim çocuğun da aralarında bulunduğu ihtiyaç sahiplerine gıda paketi, para ve Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
Kaynak: Haber Merkezi