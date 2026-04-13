Kaçak avcılar bu kez kaçamadı: 94 bin lira ceza uygulandı
Çorum’un Kargı ilçesindeki baraj gölünde kaçak avlanan 3 kişi fotokapanla yakalandı. İkinci kez kaçak avlandıkları belirlenen 3 kişiye 94 bin 794’er lira ceza kesildi. Balıklar da tekrar baraj gölüne bırakıldı.
Boyabat Baraj Gölü'nde kaçak balık avcılığını önlemek amacıyla Kargı ve Osmancık ilçe tarım ve orman müdürlükleri, sorumluluk sahalarının kesiştiği bölgelerde koordineli çalışma gerçekleştirdi.
Özellikle ilçe sınırlarının oluşturduğu fiziki ayrımdan faydalanarak denetimlerden kaçmaya çalışan kişilere karşı hızlı müdahale amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Kamil köyü mevkiindeki çeşitli noktalara fotokapanlar kuruldu.
Ayrıca baraj gölünün kıyılarında dron destekli denetim yapıldı.Bölgede kaçak avlanan 3 kişi, 10 Nisan'da fotokopana yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, 3 kaçak avcı hakkında idari işlem başlattı.
Ticari amaçla daha önce de kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 94 bin 794'er lira ceza uygulandı. Avcıların kullandıkları araç ve gereçlere el konuldu, kaçak avlanan balıklar baraj gölüne bırakıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”