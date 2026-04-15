Kahramanmaraş’ta okula silahlı saldırı: Saldırganın babası gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta okula silahlı saldırı: Saldırganın babası gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırgan çocuğun babası U.M. gözaltına alındı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay...

Kentte  bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na, bir ortaokul öğrencisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. 

SALDIRGANIN BABASI GÖZALTINA ALINDI 

Son dakika gelişmesine göre saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırgan çocuğun babası U.M. gözaltına alındı.

POLİS MEMURU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan U.M.'nin, emekli bir polis memuru olduğu aktarıldı. 

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın çantasından çıkan silahların babaya ait olabileceğini düşündüklerini söyledi. 

5 SİLAH VE 7 ŞARJÖR İLE GELDİ 

Öte yandan olaya ilişkin ayrıntılarda, saldırganın olay yerine 5 silah ve 7 şarjör ile geldiği bilgisi de yer aldı. 

8. sınıf öğrencisi olan saldırganın, olay sonrası intihar ettiği belirtildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 4 savcının görevlendirildiğini belirterek soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Ayrıca Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı'nın, Kahramanmaraş'a doğru yola çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

