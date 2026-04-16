Kahramanmaraş’taki saldırıda acı ayrıntı! Hayatını kaybeden Ayla Öğretmen siper olmuş

- Güncelleme Tarihi:

Kahramanmaraş'taki saldırıda acı ayrıntı! Hayatını kaybeden Ayla Öğretmen siper olmuş
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında matematik öğretmeni Ayla Kara’nın saldırgan ateş etmeye başladığında öğrencilerine siper olup korumaya çalışırken can verdiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli eğitim gördüğü okulda saldırı düzenledi. Çantasında 5 tabanca ve 7 şarjörle gelen Mersinli, beşinci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfta çok sayıda kişiyi vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Saldırıda hayatını kaybeden ve otopsi işlemleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri devam eden 9 kişinin kimlikleri belirlendi. Saldırıda hayatını kaybeden bir eğitimci ile 8 öğrencinin isimleri şöyle:

"Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.”

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.Saldırgan Mersinli'nin cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. 

Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı. ACI AYRINTI
Saldırının ardından acı bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla öğretmen, okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişimle tanınıyordu. 

56 yaşındaki Ayla Kara, saldırgan ateş açtığı sırada koridordaydı. Koşarak sınıfa girip kendini öğrencilerine siper ederek üstlerine kapandığını belirlenen öğretmen, kurşunlaırn hedefi oldu.

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olan Kara'nın ölümü, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Hayatını kaybedenler için bugün cenaze töreni yapılacak.

BABA TUTUKLANDI ANNE GÖZALTINDA

Saldırganın olay sırasında emniyet mensubu olduğu öğrenilen babasına ait silahları kullandığı belirlendi. Baba Uğur Mersinli ve edebiyat öğretmenliği yapan anne Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı. Baba Uğur Mersinli daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OKULDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Gece saatlerinde de vatandaşların okul önünde bekleyişi sürerken Çevik Kuvvet Polisleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Öte yandan saldırının gerçekleştiği okulda görevliler temizlik çalışması başlattı. Görevlilerin, okulun içini suyla yıkadığı anlar görüntülendi.OKULLAR TATİL
Olayla ilgili soruşturma sürerken kentte eğitime iki gün ara verildi. Saldırıya dair tüm kamera kayıtları ve delillerin titizlikle incelendiği de belirtilirken saldırının terör bağlantılı değil bireysel bir saldırı olduğu vurgulandı. 

Kaynak: DHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER