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Kan testinden çıkıp motosiklet çaldı

Kan testinden çıkıp motosiklet çaldı
Adana’da kan ve idrar örneği vermek için gittikleri sağlık merkezinden çıkan Kadir T. (27), arkadaşı Mehmet D. (23) gözcülük yaparken bir apartmanın otoparkındaki motosikleti çaldı. Eve dönecek yol paraları olmadığı için hırsızlık yaptıklarını öne süren şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 8 Kasım'da Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Uyuşturucu testi için kan ve idrar örneği vermek için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) giden Kadir T., işlemlerinin ardından arkadaşı Mehmet D. ile merkezden ayrıldı. Caddede yürüyen iki arkadaş, bir apartmanın otoparkındaki E.A.'nın (26) motosikletini fark edip, çalmaya karar verdi. Şüphelilerden Mehmet D. çevrede gözcülük yaparken, Kadir T. ise kontak anahtarı üzerinde olan motosikleti otoparktan çıkardı. Motosiklete binen şüpheliler, olay yerinden ayrıldı. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

‘İSTERSEN SENİ DE BIRAKAYIM' DEMİŞ

Motosikletinin çalındığını fark eden E.A.'nın ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskında yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalınan motosiklet bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet D., ifadesinde, "AMATEM'de Kadir ile karşılaştım. Bana, ‘Motosikletim az ileride. İstersen seni de bırakayım' dedi. Eve gidecek dolmuş param olmadığı için kabul ettim. Motosikletin çalıntı olduğunu bilmiyordum. Kadir T. ise motosikleti çalmadığını öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir T. ile Mehmet D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

Kaynak: DHA

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