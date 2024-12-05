Kar maskesiyle evine girdiği komşusunu darbedip 6 bileziğini gasbetti
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Samsun’un Atakum ilçesinde kar maskesiyle evine gittiği komşusu Hafya A.’yı (68) darbedip, kolundaki 6 bileziği gasbeden Emine B. (45) ile akrabası, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Irak uyruklu Hafya A. apartman aidatını ödemek için yöneticinin katına çıktı. Çıkarken de kapısını aralık bir şekilde bıraktı. Bu sırada kar maskesi takan kişi, Hafya A.'nın evine girdi. Geri döndüğünde yatak odasından ses geldiğini duyan Hafya A., odaya girdiğinde şüpheli ile karşılaştı. Şüpheli, komşusu Hafya A.'yı darbedip, kolundaki 6 bileziği aldı. Boğuşma sırasında Hafya A., kar maskesini çıkardığı şüphelinin komşusu Emine B. olduğunu gördü. Emine B., koşarak daireden çıkıp, evine gitti.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan ve yüzünde darp izleri olan Hafya A., sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Emine B. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen akrabasını evinde yakaladı. 'Yağma' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emine B., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, susma hakkını kullandı. Soruşturma sürerken, 6 bileğin bulunamadığı öğrenildi.
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