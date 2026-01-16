Konya’da karne gününde acı veda: Mehmet Ali öğretmen toprağa verildi

Konya'nın Meram ilçesinde görev yapan Mehmet Beğen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Pınarbaşı, 45 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir MS hastalığı nedeniyle tedavi gören Pınarbaşı, verdiği yaşam mücadelesini kaybederek eğitim camiasını yasa boğdu.

UZUN SÜREDİR MS TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Genç yaşta hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Ali Pınarbaşı'nın vefatı, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Öğretmenlik hayatı boyunca öğrencileriyle kurduğu yakın bağ ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Pınarbaşı'nın vefatı, eğitim çevrelerinde derin bir boşluk bıraktı.

CENAZESİ TEKLE MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Merhum öğretmen için Cuma Namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Pınarbaşı'nın cenazesi, dualar eşliğinde Tekle Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra öğretmen arkadaşları ile çok sayıda öğrencisi katıldı. Sevenleri, Mehmet Ali Pınarbaşı'nı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.