Konya’da karne gününde acı veda: Mehmet Ali öğretmen toprağa verildi

Konya'nın Meram ilçesinde görev yapan Mehmet Beğen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Pınarbaşı, 45 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir MS hastalığı nedeniyle tedavi gören Pınarbaşı, verdiği yaşam mücadelesini kaybederek eğitim camiasını yasa boğdu.
UZUN SÜREDİR MS TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Genç yaşta hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Ali Pınarbaşı'nın vefatı, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Öğretmenlik hayatı boyunca öğrencileriyle kurduğu yakın bağ ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Pınarbaşı'nın vefatı, eğitim çevrelerinde derin bir boşluk bıraktı.
CENAZESİ TEKLE MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ
Merhum öğretmen için Cuma Namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Pınarbaşı'nın cenazesi, dualar eşliğinde Tekle Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra öğretmen arkadaşları ile çok sayıda öğrencisi katıldı. Sevenleri, Mehmet Ali Pınarbaşı'nı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”