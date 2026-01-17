Avrupa ülkelerinden Trump’ın gümrük vergisi kararına tepki

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağına yönelik kararına tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Fransa'nın Avrupa dahil her yerde ulusların egemenliğine ve bağımsızlığına bağlı olduğunu savundu.

Bu kapsamda Ukrayna'ya destek verdiklerini, kalıcı ve sağlam bir barış için Gönüllüler Koalisyonu'nu kurduklarına işaret eden Macron, "Bu nedenle, Danimarka'nın Grönland'da karar verdiği tatbikata katılmaya karar verdik. Bunun arkasındayız. Çünkü Arktik'teki ve Avrupa'nın sınırlarında güvenlik söz konusu. Ukrayna, Grönland veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez." değerlendirmesinde bulundu.



Macron, ABD'nin 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağına yönelik kararı hakkında ise "(Gümrük) Tarifesi tehditleri kabul edilemez ve bu bağlamda yeri yok. Doğrulanmaları halinde Avrupalılar buna birlik ve koordineli olarak yanıt verecek. Avrupa'nın egemenliğine saygı gösterilmesini sağlamayı biliriz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu düşünceyle Avrupalı ortaklarıyla görüşeceğini duyurdu.

