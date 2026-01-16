Konyalılar dikkat! Uyarı geldi: 1 hafta sürecek!

Meteoroloji tarafından yayımlanan son değerlendirmeye göre Konya genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Soğuk hava dalgasıyla birlikte kentte buzlanma ve don olaylarının etkili olması bekleniyor.

SOĞUK HAVA KONYA'YI ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Meteorolojik verilere göre 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava, Konya ve çevresinde etkisini gösterecek. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde don olaylarının görülmesi öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, Konya'da 22 Ocak Perşembe gününe kadar soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirtti. Bu süreçte özellikle ulaşımda aksamalar, buzlanmaya bağlı kazalar ve tarımsal alanlarda don riski bulunuyor. Sürücülerin ve çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

VATANDAŞLARA VE KURUMLARA UYARI

Meteoroloji, başta ulaşım olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların önlem almasının önemine dikkat çekti. Yetkililer, zorunlu olmadıkça buzlanmanın yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının yakından takip edilmesi ve resmi uyarıların dikkate alınması önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi