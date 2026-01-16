GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,35
EURO
50,32
STERLİN
58,14
GRAM
6.502,24
ÇEYREK
10.693,56
YARIM ALTIN
21.269,07
CUMHURİYET ALTINI
42.404,07
KONYA Haberleri

Konyalılar dikkat! Uyarı geldi: 1 hafta sürecek!

- Güncelleme Tarihi:

Konyalılar dikkat! Uyarı geldi: 1 hafta sürecek!

Meteoroloji tarafından yayımlanan son değerlendirmeye göre Konya genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Soğuk hava dalgasıyla birlikte kentte buzlanma ve don olaylarının etkili olması bekleniyor.

SOĞUK HAVA KONYA'YI ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Meteorolojik verilere göre 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava, Konya ve çevresinde etkisini gösterecek. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde don olaylarının görülmesi öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, Konya'da 22 Ocak Perşembe gününe kadar soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirtti. Bu süreçte özellikle ulaşımda aksamalar, buzlanmaya bağlı kazalar ve tarımsal alanlarda don riski bulunuyor. Sürücülerin ve çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

VATANDAŞLARA VE KURUMLARA UYARI

Meteoroloji, başta ulaşım olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların önlem almasının önemine dikkat çekti. Yetkililer, zorunlu olmadıkça buzlanmanın yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının yakından takip edilmesi ve resmi uyarıların dikkate alınması önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER