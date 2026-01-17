Konya’nın TOKİ kura çekim tarihi değişti!

TOKİ’nin hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da yapılacak konutlar için kura çekim takviminde değişikliğe gidildi.
17 ŞUBAT TARİHİNDE ÇEKİLECEK
Konya'da yapılacak TOKİ Sosyal Konutları için kura tarihinin değiştiği açıklandı. Daha önce 15 Şubat olarak açıklanan kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Kura sonuçlarının ardından hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Konya'da sosyal konut başvurusu yapan binlerce vatandaş, kura çekimini heyecanla bekliyor.
15 BİN 200 KONUT İÇİN KURA HEYECANI
TOKİ ile Bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Konya'da binlerce vatandaş konut sahibi olabilme imkanına kavuşacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Yetkililer, kura sürecinin şeffaf ve noter huzurunda gerçekleştirileceğini belirtirken, vatandaşların resmi TOKİ duyurularını takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”