GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
KONYA Haberleri

Konya’daki aile faciasında bir acı haber daha! Anne de hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki aile faciasında bir acı haber daha! Anne de hayatını kaybetti
Konya’da 2 kişinin öldüğü aile faciasında ağır yaralanan anne İsmihan Türkmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitede yaşayan kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve 10 farklı suç kaydı olduğu belirtilen 23 yaşındaki Nadir Türkmen, evde bulunan kız kardeşi Nida Türkmen ile tartıştı. Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesi İsmihan Türkmen'i vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne de hayatını kaybetti

Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden anne İsmihan Türkmen, kızı Nida Türkmen ve Nadir Türkmen, otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri aile yakınlarına teslim edildi.

Olayda hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER