Konya’daki bu bölgeye 800 yataklı yeni hastane yapılıyor

Konya’nın sağlık alanındaki geleceğini şekillendirecek büyük bir yatırım hayata geçiriliyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Bina Projesi, 2026 Yatırım Programı’na alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan proje kapsamında 120 bin metrekare kapalı alana sahip, 800 yataklı modern bir hastane binası inşa edilecek.

Selçuk Üniversitesi; sağlık alanındaki güçlü konumunu daha ileriye taşımak, Konya ve bölgenin artan sağlık ihtiyacına kalıcı ve nitelikli çözümler üretmek amacıyla kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor. Yeni hastane binası; ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donatılmış, dijital sağlık altyapısı güçlü, hasta güvenliği ve konforunu merkeze alan, aynı zamanda sağlık çalışanlarının verimliliğini artıracak şekilde tasarlanacak.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Tıp Fakültesi Hastanesinin bugün geldiği noktada bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yılmaz, "Tıp Fakültesi Hastanemiz, 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti verilen ve 150 bin ameliyatın gerçekleştirildiği güçlü bir sağlık hizmeti potansiyeline sahiptir. Yeni hastane binamızla birlikte bu kapasiteyi daha da artıracak; tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde güncel, yenilikçi ve ileri teknolojik sağlık hizmetlerini daha etkin biçimde sunacağız. Bu yatırım, Konya'nın sağlık alanındaki bölgesel merkez olma konumunu daha da pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.

Yeni hastane binasının 120 bin metrekare kapalı alanda 800 yatak kapasitesiyle planlandığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Bu stratejik sağlık yatırımının 2026 Yatırım Programı'na alınmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde sürece katkı sunan tüm siyasi iradeye, ilgili bakanlıklara, bürokratlarımıza, milletvekillerimize ve bu büyük dönüşüm sürecine destek veren Üniversitemizin tüm akademik ve idari personeline, sağlık çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yeni hastane binasının tamamlanmasıyla birlikte Konya ve çevre illerde yaşayan vatandaşların nitelikli, erişilebilir ve çağdaş sağlık hizmetlerine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaşacak; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlıkta referans merkezlerden biri olma konumunu daha da güçlendirecek.

ÖZGÖKÇEN: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih özgökçen ise konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Selçuk Üniversitesi 800 yataklı yeni Tıp Fakültesi Hastane inşaatı, 2026 yılı Kamu Yatırım Programı'na dahil edilmiştir. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun.''ifadelerini kullandı.

