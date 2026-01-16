GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da aile faciası: 2 ölü 1 yaralı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da aile faciası: 2 ölü 1 yaralı!

Olay, akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre gelen kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Polis Ekipleri 2 Ölü İle Karşılaştı

Adrese giden polis ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiği bir olayla karşılaştı.



Kız Kardeşini ve Annesini Vurdu, Sonra İntihar Etti

Yapılan ilk incelemelerde, Nadir Türkmen isimli şahsın kız kardeşi Nida Türkmen'i ve annesi İsmihan Türkmen'i vurduktan sonra canına kıydığı belirlendi.



Olayda Nida Türkmen ve Nadir Türkmen hayatını kaybederken, anne İsmihan Türkmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Şüpheli Cezaevinden Yeni Çıkmış

Olayla ilgili yapılan araştırmada, Nadir Türkmen'in cezaevinden yeni çıktığı iddia edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​

Kaynak: Haber Merkezi

