Karlı dağları aşan paletli ambulanslar hastaların derdine derman oluyor
112 Acil Sağlık ekipleri, Erzincan’da kar, tipi ve dondurucu soğuklara rağmen paletli ambulanslarla kırsalda yaşayan vatandaşlara ulaşıyor.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyalarından olan ve özellikle kış aylarının çetin geçtiği Erzincan'da, tam donanımlı paletli ambulanslar ile yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlara ulaşmak için zaman zaman 1,5 metreyi bulan karlı yolları aşarak hizmet vermeye devam ediyor.
Sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da her türlü hizmeti sunmak için soğuk hava ve tipiye rağmen kilometrelerce yol kat ediyor.
Ulaşımı zor ve yolları kardan kapalı olan kırsal kesimlerde ikamet eden vatandaşların imdadına ise paletli ambulanslar yetişiyor. Yoğun kar yağışlarının ardından kardan tamamen kapanan köy yollarında ilerlemekte zorluk çeken 112 ekiplerine ise özel idare ve belediye ekipleri yardım ediyor. Bazı zamanlar adeta greyderlerin arkasında bir gölge gibi ilerleyen paletli ambulanslar, vatandaşlara en etkili ve en hızlı hizmeti sunmak için karlı dağ yollarını aşıp hastalara ulaşıyor.
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