GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Kol ve bacakları olmayan Nakşin lise eğitimini de evde görüyor

- Güncelleme Tarihi:

Kol ve bacakları olmayan Nakşin lise eğitimini de evde görüyor
Van’ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için ilk ve ortaokulu evinde aldığı eğitimle tamamlayan Nakşin Özdemir (15), lise eğitimine de evinde devam ediyor. Vali Ali Haydar Bey Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Özdemir, “Geçen yıl aldığım protez kol ve bacaklar bana küçük gelince zorlanıyorum. Şu an kullanamıyorum. Yeni protez almamız gerekiyor. Bunun için de destek bekliyorum“ dedi.

Tuşba ilçesi Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü, doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin Özdemir, yıllardır öğretmenleriyle evde eğitim görüyor. Özdemir, geçen yıl İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu'nu başarıyla tamamlayıp mezun oldu.

DHA'nın konuyu gündeme getirmesi sonrası hayırseverler, baba Mustafa Özdemir'in hesabına 1 milyon 534 bin TL yardımda bulundu. Bu parayla yurt dışından protez kol ve bacak temin edildi. Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, Nakşin Özdemir'e protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim verdi. Yaklaşık 1 yıl protez kol ve bacakları kullanan Nakşin, aldığı kilo ve boyunun uzaması nedeniyle protezleri artık kullanamıyor.

'ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ'

Bu yıl lise eğitimine başlayan Özdemir'i, okulun Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Osman Zengin, Türk Dili Edebiyat Öğretmeni Benazir Kaya ile Coğrafya Öğretmeni Seyithan Keskin, evinde ziyaret ederek ders kitaplarını verdi. Seyithan Keskin, "Nakşin'e güveniyoruz. Bugüne kadar derslerini hep evde gördü. Çok başarılı bir öğrenci. Bizler de onun liseyi başarıyla tamamlaması için elimizden geleni yapacağız. İlk dersimizi verdik. Sorduğumuz sorulara eksiksiz cevap verdi" dedi.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Öğretmenleriyle ilk dersi yapmanın mutluluğunu yaşayan Nakşin Özdemir ise "Öğretmenimle ilk derse başladım. Çok heyecanlıyım. Geçen yıl aldığım protez kol ve bacaklar bana küçük gelince zorlanıyorum. Şu an kullanamıyorum. Yeni protez almamız gerekiyor. Bunun için de destek bekliyorum" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER