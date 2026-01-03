GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kömürlükte vahşet! Anne katilini kan lekesi yakalattı

- Güncelleme Tarihi:

Kömürlükte vahşet! Anne katilini kan lekesi yakalattı
İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde bıçaklanarak öldürülen 65 yaşındaki kadının katili oğlu çıktı. Katil evlat, kıyafetinden otomobiline bulaşan kan lekesi sayesinde tespit edildi.

İzmir'de anne cinayetini otomobile bulaşan kan lekesi aydınlattı.

Karaburun ilçesindeki yazlıklarından dönen Naime Z. (65) ile oğulları Emre Z. (42) ve Alican Z. (36), 13 Aralık'ta Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Bir süre sonra evden ayrılan Emre Z.'nin ardından Naime Z., deterjan almak için apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indi. Uzun süre geri dönmeyen Naime Z.'yi arayan oğlu Alican Z, kömürlüğe indiğinde annesini kanlar içinde hareketsiz buldu.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Naime Z.'nin çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, Naime Z.'nin Alican Z. ile birlikte, Emre Z.'nin ise aynı sokakta başka bir binada yaşadığı tespit edildi.

İKİ OĞLU DA TUTUKLANDI

Kadının iki oğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

600 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekipler oluşturuldu.

Bu kapsamda çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi.

Olay öncesi ve sonrası apartmana girip çıkan kişilerin kimlikleri tespit edilerek ifadeleri alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere ait dijital materyaller de incelemeye alındı.

CİNAYETİ OTOMOBİLE BULAŞAN KAN LEKESİ AYDINLATTI

Kriminal analizlerde, Emre Z.'nin kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı belirlendi. Deliller doğrultusunda, cinayeti Emre Z.'nin işlediği, Alican Z.'nin olayla bağlantısının bulunmadığı ortaya konuldu.

BORÇ PARA İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Emre Z.'nin, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle annesinden borç para istediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

